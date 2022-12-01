Погребняк: Промес — главный зачинщик драки с «Зенитом», его нужно было удалять

Экс-игрок «Зенита» Павел Погребняк считает, что нападающий «Спартака» Куинси Промес должен был получить красную карточку за драку в игре с «сине-бело-голубыми».

«Я был на матче в Петербурге и еще тогда удивился, что Промес избежал красной карточки. Ему как главному зачинщику драки ее надо было показывать первому», — приводит слова Погребняка «Матч ТВ».

По мнению эксперта, эту ситуацию спровоцировал именно Промес, поэтому его точно нужно было удалять.

Напомним, «Зенит» одержал победу над «Спартаком» (0:0, 4:2 по пен.) в серии послематчевых пенальти в игре 6-го тура Фонбет Кубка России, но этот результат не позволил санкт-петербургскому клубу попасть в Путь РПЛ, «Зенит» продолжит выступление в турнире в Пути регионов.