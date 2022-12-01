В «Зените» высказались о возможной продаже Юри Алберто

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможной продаже нападающего Юри Алберто в «Коринтианс» за 10 миллионов евро. В настоящий момент 21-летний футболист выступает за команду из Бразилии на правах аренды.

Ранее сообщалось, что «Зенит» также получит 5% от будущей перепродажи игрока.

«Зенит» готов продать Алберто в «Коринтианс» за 10 миллионов евро? Глупости не комментирую», — цитирует Медведева Sport24.

Напомним, что Алберто перешёл в «Зенит» из «Интернасьонала» в январе нынешнего года за 25 миллионов евро. Однако в июне он был отдан «Коринтиансу» в обмен на голкипера Ивана Куарезму и полузащитника Густаво Мантуана.

В общей сложности за «Зенит» бразильский нападающий провёл 15 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Отметим, что портал Transfermarkt оценивает Алберто в 16 миллионов евро.