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Кубок России

​Соболев ответил на шутку Кокорина по поводу драки

01 Декабря 2022 • 14:19 Комментировать
Зенит
0:0
Спартак Москва
окончен после пенальти

Александр Кокорин остро ответил Александру Соболеву в комментариях в социальной сети. Игрок «Ариса» написал, что нынешней физической формы ему хватит для того, чтобы не бить людей со спины. Кокорин имел в виду драку в конце кубкового матча «Зенит» - «Спартак», активным участником которой был Соболев.

Игрок «Спартака» не растерялся и ответил: «Я ведь не стулом».

Ответ Соболева связан со скандальной историей, случившейся в 2018 году. Тогда за участие в нескольких драках Кокорин получил тюремный срок. В рамках одного из конфликтов Александр наносил удар стулом.  

В четверг КДК РФС должен вынести решения по инциденту на матче «Зенит» - «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Кокорин Александр Соболев
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