​Соболев ответил на шутку Кокорина по поводу драки

Александр Кокорин остро ответил Александру Соболеву в комментариях в социальной сети. Игрок «Ариса» написал, что нынешней физической формы ему хватит для того, чтобы не бить людей со спины. Кокорин имел в виду драку в конце кубкового матча «Зенит» - «Спартак», активным участником которой был Соболев.

Игрок «Спартака» не растерялся и ответил: «Я ведь не стулом».

Ответ Соболева связан со скандальной историей, случившейся в 2018 году. Тогда за участие в нескольких драках Кокорин получил тюремный срок. В рамках одного из конфликтов Александр наносил удар стулом.

В четверг КДК РФС должен вынести решения по инциденту на матче «Зенит» - «Спартак».