Судьба Алипа в «Зените» решится после матча со «Спартаком»

Петербургский «Зенит» примет решение о выкупе контракта защитника сборной Казахстана Нуралы Алипа у «Кайрата» после 18 ноября. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Спортсмен выступает за клуб из Санкт-Петербурга на правах аренды, соглашение истекает в конце года.

Сообщается, что окончательно решение будет принято после матча Фонбет Кубка России со «Спартаком».

В нынешнем году Алип принял участие в 12 матчах «Зенита». В текущем сезоне футболист появлялся на поле шесть раз.

На данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая идущий вторым «Спартак» на семь очков. В группе Фонбет Кубка России «Зенит» находится на третьем месте.

Следующий матч в рамках чемпионата России «сине-бело-голубые» проведут на выезде, соперником станет «Краснодар». Начало матча - 30 октября в 19:30.

В рамках Фонбет Кубка России команде с берегов Невы предстоит выезд в Воронеж. Игра с «Факелом» состоится восьмого ноября.

Неизвестно, появится ли Алип в составе «Зенита» на кубковые матчи, либо же на поединки чемпионата страны, однако предполагается, что решение будет зависеть от того, как казахстанский футболист проявит себя во время игр в случае выхода на поле.