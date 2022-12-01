​КДК не стал наказывать Промеса, несмотря на решение ЭСК

По итогам драки в концовке кубкового матча «Зенит» - «Спартак» шесть игроков получили дисквалификации. С наказанием столкнулись те игроки, которые получили красные карточки. А вот нападающий «Спартака» Куинси Промес наказания избежал. КДК не стала применять никаких санкций к нидерландскому футболисту, хотя экспертно-судейская комиссия ранее признала, что Промеса следовало удалить.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» проходил в воскресенье. По итогам 90 минут игрового времени на табло горел счёт 0:0, что устроило «красно-белых». Победа питерцев в серии пенальти уже никак не повлияла на положение команд в таблице группы.