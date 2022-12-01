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Кубок России

​КДК не стал наказывать Промеса, несмотря на решение ЭСК

01 Декабря 2022 • 16:31 Комментировать
Зенит
0:0
Спартак Москва
окончен после пенальти

По итогам драки в концовке кубкового матча «Зенит» - «Спартак» шесть игроков получили дисквалификации. С наказанием столкнулись те игроки, которые получили красные карточки. А вот нападающий «Спартака» Куинси Промес наказания избежал. КДК не стала применять никаких санкций к нидерландскому футболисту, хотя экспертно-судейская комиссия ранее признала, что Промеса следовало удалить.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» проходил в воскресенье. По итогам 90 минут игрового времени на табло горел счёт 0:0, что устроило «красно-белых». Победа питерцев в серии пенальти уже никак не повлияла на положение команд в таблице группы.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Куинси Промес
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