​Орлов: «Петербург ждёт, что «Зенит» возьмёт реванш у «Спартака»

В воскресенье, 27 ноября, «Зенит» и «Спартак» проведут матч шестого тура группового этапа Фонбет Кубка России. Своими ожиданиями от этого поединка поделился известный комментатор Геннадий Орлов, который является фанатом питерского клуба.

«Петербург ждёт, что «Зенит» возьмёт реванш. Игра будет интересной, в этом сомневаться не надо. Есть интрига - кто же попадет в двойку сильнейших», - высказался Орлов, чьи слова приводит sport24.

Орлов также отметил, что преимуществом «Зенита» является центральная часть поля. По мнению комментатора, питерские бразильцы вряд ли отдадут центр «Спартаку».

Напомним, что в первом круге группового этапа «Спартак» разгромил «Зенит» со счётом 3:0.