Широков – о драке в матче «Зенит» - «Спартак»: «Это вопиющий случай»

Известный российский футболист Роман Широков, в августе 2020 года нанёсший существенный вред здоровью арбитру любительского матча, высказался о стычке в игре «Зенит» - «Спартак» (0:0, 4:2 пен).

Спортсмен отметил, что подобные случаи в истории футбола происходили крайне редко, а также сказал, что именно за такое поведение на него было возбуждено уголовное дело.

Теоретически, в рамках закона о паспорте болельщика теперь футболистов обеих команд могут не допустить на стадион. На это Широков ответил:

«Пусть применяют закон. Только одного могут наказывать, что ли? Это вопиющий случай. У нас подобный случай с дракой был, наверное, один раз», - цитирует футболиста «Чемпионат».

По итогам поединка «Спартак» сохранил за собой первое место в группе, «Зенит» остался на третьей позиции.