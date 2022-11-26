Стрепетов — о матче «Зенит» - «Спартак»: Ждём яркой встречи, никто не будет играть в закрытый футбол

Футбольный эксперт Алексей Стрепетов высказался в преддверии матча между «Зенитом» и «Спартаком».

«Важный момент – это психология, кто уйдет победителем на такой долгий перерыв. Это важно как Абаскалю, так и Семаку, и все игрокам. Так что ждем яркого и эмоционального матча», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, команды не станут закрываться, они будут активно искать шанс, это будет противостояние мастерства и характеров.

Матч шестого тура группового этапа Фонбет Кубка России «Зенит» - «Спартак» пройдет завтра, 27 ноября, начало встречи запланировано на 16:00 по мск.