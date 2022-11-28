​Агент: «Малкома удалили несправедливо»

Атакующий полузащитник Малком стал одним из тех футболистов «Зенита», которые были удалены после драки в кубковом матче против «Спартака». Комментарий по поводу этого инцидента дал агент Фернандо Гарсия, работающий с Малкомом.

«Я посмотрел внимательно инцидент и не увидел, чтобы Малком с кем-либо дрался. Считаю, что его удаление несправедливо», - высказался Гарсия, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Напомним, что «Зенит» обыграл «Спартак» в серии одиннадцатиметровых ударов после нулевой ничьей. Питерцы финишировали на третьей позиции в группе Фонбет Кубка России, а москвичи – первыми.