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Кубок России

​Агент: «Малкома удалили несправедливо»

28 Ноября 2022 • 16:18 Комментировать
Зенит
0:0
Спартак Москва
окончен после пенальти

Атакующий полузащитник Малком стал одним из тех футболистов «Зенита», которые были удалены после драки в кубковом матче против «Спартака». Комментарий по поводу этого инцидента дал агент Фернандо Гарсия, работающий с Малкомом.

«Я посмотрел внимательно инцидент и не увидел, чтобы Малком с кем-либо дрался. Считаю, что его удаление несправедливо», - высказался Гарсия, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Напомним, что «Зенит» обыграл «Спартак» в серии одиннадцатиметровых ударов после нулевой ничьей. Питерцы финишировали на третьей позиции в группе Фонбет Кубка России, а москвичи – первыми.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Фернандо Гарсия Малком Филипе
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