«Зенит» не собирается продавать Клаудиньо в бразильский клуб

«Зенит» не собирается продавать полузащитника Клаудиньо «Фламенго», сообщает Torcedores.com с ссылкой на представителя 25-летнего бразильца.

По сведениям источника, «Фламенго» не обладает необходимыми для осуществления такого трансфера финансами. «Зенит» же не намерен продавать своего футболиста.

Напомним, что Клаудиньо перешёл в клуб из Санкт-Петербурга летом прошлого года из «Брагантино» за 12 миллионов евро. Сейчас портал Transfermarkt оценивает бразильца в 18 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл в составе «сине-бело-голубых» 19 матчей, в которых забил три гола и отдал восемь результативных передач.