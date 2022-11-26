Мостовой не уверен, что сможет посмотреть игру «Спартака» с «Зенитом»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче заключительного 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором «красно-белые» встретятся в гостях с «Зенитом».

По мнению эксперта, петербуржцам в этой игре победа нужнее, поэтому они приложат все силы, что добиться успеха. Также Мостовой признался, что ещё не знает, получится ли у него посмотреть этот матч, поскольку сейчас он полностью сконцентрирован на чемпионате мира, который параллельно проходит в Катаре.

«Всё-таки чемпионат мира идёт. Смотришь и получаешь удовольствие, что люди играют, тепло, солнышко, болеют, переживают. Есть возможность посмотреть и «Спартак» с «Зенитом» и я, конечно, буду переключать и смотреть», — приводит слова Мостового Metaratings.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится завтра, 27 ноября. Встреча начнётся в 16:00 по московскому времени.