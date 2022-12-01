​Глава КДК объяснил, почему Промес избежал наказания

Артур Григорьянц, который возглавляет Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза, объяснил, почему форвард «Спартака» Куинси Промес избежал наказания за свои действия в кубковом матче с «Зенитом».

Напомним, что ранее экспертно-судейская комиссия объяснила, почему Куинси Промес должен был получить карточку красного цвета.

«Если бы Родригао не подбежал сзади и не нанёс удар, то драка не началась бы», - высказался Григорьянц, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

По словам Григорьянца, арбитр планировал показать Куинси Промесу и Вильмару Барриосу по жёлтой карточке, но затем случился удар Родригао.

«КДК не увидел оснований применять санкции к Промесу», - заявил Григорьянц.