Малком: «Матч со «Спартаком» — один из самых важных во всём сезоне»

Нападающий «Зенита» Малком Филипе поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура Фонбет Кубка России против «Спартака». Во встрече минувшего тура «сине-бело-голубые» одержали победу над «Факелом» (2:0), бразилец отметился дублем.

«Остался матч со «Спартаком», один из самых важных во всем сезоне, в этой игре я тоже хочу забить — и не раз», — цитирует слова Малкома официальный сайт санкт-петербургского клуба.

В текущем сезоне 25-летний футболист принял участие в 22 матчах во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.

Игра между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 27 ноября, начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени.