В «Зените» опровергли информацию о выкупе Алипа

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что петербургский клуб выкупил защитника Нуралы Алипа у «Кайрата».

«Зенит» выкупил Алипа? Не питайтесь слухами», — цитирует Медведева Sport24.

Напомним, что арендное соглашение между «Зенитом» и казахстанским клубом рассчитано до конца декабря нынешнего года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Алипа в 1,2 миллиона евро.

В текущем сезоне 22-летний защитник провёл за «Зенит» восемь матчей, не отметившись в них результативными действиями.

После 17 туров РПЛ «сине-бело-голубые» уверенно возглавляют турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Спартак» на шесть очков.