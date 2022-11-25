Никита Чернов: «Первая часть сезона для меня закончена»

Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился информацией о своём состоянии. Напомним, игрок получил травму в матче пятого тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» (1:2). Стоит отметить, что защитник отметился забитым мячом в этой встрече.

«Передняя заболела в тот момент, когда влетел в Ломаева. Думаю, что первая часть сезона для меня закончена. Неприятно — есть болевые ощущения», — приводит слова Чернова «Чемпионат».

В заключительном матче 2022 года «Спартак» встретится с «Зенитом» в рамках шестого тура Фонбет Кубка России, матч состоится 27 ноября в 16:00 по мск.