​Чистяков – в составе «Зенита» на битву со «Спартаком»

В воскресенье «Зенит» будет принимать «Спартак» в рамках заключительного тура группового этапа Фонбет Кубка России. Главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак решил включить в стартовый состав своей команды таких игроков:

Иван, Караваев, Чистяков, Родригао, Сантос, Барриос, Вендел, Кузяев, Клаудиньо, Малком, Сергеев.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» стартует в момент, когда стрелки часов в Москве покажут 16:00. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на страницах портала LiveResult.

После пяти сыгранных туров «Зенит» имеет 9 набранных очков, а «Спартак» - 12.