Шалимов: «Весь конфликт начал и спровоцировал Родригао, а «Спартак» ответил»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Игорь Шалимов высказался о драке, возникшей во время матча «красно-белых» с «Зенитом» (0:0, 2:4 пен).

Специалист считает, что если бы российские любители футбола наблюдали за аргентинскими или африканскими дивизионами, то уже давно бы перестали обсуждать случившееся в Санкт-Петербурге.

Однако если всё же давать оценку происходившему, то тут бывший футболист сказал, что «сине-бело-голубые» были крайне раздражены факту нахождения на третьей строчке в группе Фонбет Кубка России.

«Весь конфликт начал и спровоцировал Родригао, а «Спартак» ответил. Изначально зацепились Промес с Барриосом — и тут прибегает Родригао», - цитирует Шалимова «Чемпионат».