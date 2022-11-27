Булыкин: «Зениту» удалось уйти на паузу с хорошим настроением

Дмитрий Булыкин, в прошлом выступавший за российскую сборную, прокомментировал напряженный кубковый поединок между питерским «Зенитом» и «Спартаком», в котором чемпион России переиграл «красно-белых» после исполнения серии пенальти. Булыкин считает, что для «Зенита» было важно отправиться на перерыв в приподнятом настроении, и у подопечных Сергея Семака вполне это получилось.

- Хороший матч был по накалу. По эмоциям, конфликтам на поле, красным карточкам было видно, что команды хотят выиграть перед перерывом, чтобы уйти в него с хорошим настроением. Это удалось «Зениту», - заявил экс-футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».