Петржела: «Игроки «Зенита» и «Спартака» опозорили российский футбол»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал драку в концовке матча 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России между «сине-бело-голубыми» и «Спартаком».

По мнению чешского специалиста, произошедшее — это позор для обеих команд, который невозможно будет забыть.

«Игроки «Зенита» и «Спартака» опозорили российский футбол, такого быть не должно. Каждый футболист должен получить минимум пять матчей дисквалификации», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Напомним, что сама встреча завершилась победой «Зенита» в серии послематчевых пенальти (0:0, 4:2 — пен). В конечном итоге «Спартак» завершил групповой этап турнира на первой строчке, а «Зенит» — на третьей.