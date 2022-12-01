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Кубок России

Петржела: «Игроки «Зенита» и «Спартака» опозорили российский футбол»

01 Декабря 2022 • 14:11 Комментировать
Зенит
0:0
Спартак Москва
окончен после пенальти

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал драку в концовке матча 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России между «сине-бело-голубыми» и «Спартаком».   

По мнению чешского специалиста, произошедшее — это позор для обеих команд, который невозможно будет забыть.

«Игроки «Зенита» и «Спартака» опозорили российский футбол, такого быть не должно. Каждый футболист должен получить минимум пять матчей дисквалификации», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Напомним, что сама встреча завершилась победой «Зенита» в серии послематчевых пенальти (0:0, 4:2 — пен). В конечном итоге «Спартак» завершил групповой этап турнира на первой строчке, а «Зенит» — на третьей.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Властимил Петржела
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