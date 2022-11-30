Якубко — о драке в матче «Зенит» — «Спартак»: «Два дурака налетели, а дальше уже пошли эмоции ребят»

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Словении Мартин Якубко прокомментировал массовую драку, произошедшую в матче 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

По мнению Якубко, таких инцидентов в футболе быть не должно. Но если потасовка всё-таки произошла, то наказывать необходимо лишь зачинщиков драки.

«Что тут сказать — два дурака налетели, а дальше уже пошли эмоции ребят. От этого никто не застрахован, в голову футболиста не залезешь», — приводит слова Якубко «РБ Спорт».

Сам матч завершился победой «Зенита» в серии послематчевых пенальти (0:0, 4:2 — пен). Этот успех не позволил «сине-бело-голубым» догнать «Крылья Советов» и подняться на второе место группы B. «Спартак» же выиграл свой квартет, набрав 13 очков в шести матчах.