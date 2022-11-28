Чистяков высказался о массовой драке игроков «Зенита» и «Спартака»

Защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал массовую драку во вчерашнем матче заключительного тура группового этапа Фонбет Кубка России против московского «Спартака». По итогам стычки удаления схлопотали шестеро футболистов.

«Банальная стычка: в дерби, наверное, без неё никак. Суета, большая суматоха и стычка. Наверное, было сказано много неприятных слов друг другу», - передает слова защитника издание «Чемпионат».

Напомним, что игровое время поединка завершилось вничью со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти «Зенит» одолел «Спартак» - 4:2.