Сутормин высказался о дисквалификации игроков «Зенита»

Футболист петербургского «Зенита» Алексей Сутормин высказался о дисквалификации одноклубников после матча против «Спартака» в Фонбет Кубке России.

«Это достаточно сильный удар. Но и у «Спартака» сложная ситуация. Отстраненные игроки смогут сыграть только к финалу. Я думал, они потолкаются, но эмоции взяли верх, не всегда удается сдержать накал», — приводит слова игрока национальной команды России издание Sport24. По мнению Алексея, необходимо сделать выводы из подобного инцидента, чтобы не допускать таких стычек в будущем.

Напомним, что после инцидента в последнем поединке Фонбет Кубка России Малком, Родригао и Вилмар Барриос были отстранены на шесть матчей отечественного Кубка.