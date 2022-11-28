​В КДК РФС высказались о драке игроков «Зенита» и «Спартака»

Кубковый поединок между «Зенитом» и «Спартаком» запомнился дракой, случившейся перед серией одиннадцатиметровых ударов. Комментарий по поводу инцидента дал Артур Григорьянц, который возглавляет Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

«Все (удалённые) футболисты обеих команд, а также тренер «Спартака» приглашены на заседание КДК. Приглашены также комиссар и главный арбитр этого матча, представители клубов», - высказался Григорьянц, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Напомним, что красные карточки получили Малком, Вильмар Барриос, Родригао, Александр Селихов, Александр Соболев и Шамар Николсон.

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