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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рианчо: «Мне нравится быть клоуном»

11 Декабря 2022 • 09:45 Комментировать
Зенит
0:0
Спартак Москва
окончен после пенальти

Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил вероятность своего возвращения в московский клуб.

По словам испанского специалиста, многие тренеры мечтают попасть в такой большой клуб, как «Спартак». Так как «красно-белые» у каждого взывают уважение. Кроме того, Рианчо ответил на критику в свой адрес.

«Меня называют клоуном в России? Видя, что сейчас происходит в мире, мне нравится быть клоуном и иметь возможность вызывать улыбку на лицах людей», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Напомним, Рианчо возглавлял «Спартак» в 2018 году после ухода из клуба итальянского специалиста Массимо Карреры. Под руководством испанца «красно-белые» успели провести в общей сложности шесть встреч, потерпев в них два поражения, дважды сыграв вничью и одержав две победы.   

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Рауль Рианчо
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