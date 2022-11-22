Радченко: «Зенит» постарается взять реванш у «Спартака»

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко высказался в преддверии матча «сине-бело-голубых» против «Спартака».

«Это принципиальнейший матч, последний перед паузой. «Зенит» постарается перед своими болельщиками взять реванш за то обидное поражение. Думаю, «Зенит» победит», — цитирует Радченко Legalbet.

При этом специалист не исключил, что команды могут не выложиться на все сто процентов, ведь после этого матча у футболистов начинается отпуск, здесь все будет зависеть от тренеров, смогут ли они настроить игроков.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 27 ноября в рамках заключительного тура группового этапа Фонбет Кубка России.