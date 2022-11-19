Игрок «Спартака» Чернов: «На «Зенит» настраиваться будем по-особенному, это неудобный соперник»

Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Зенитом».

«На «Зенит» будет настрой вне зависимости от того, какой очковой разрыв. Это всегда неудобный соперник. На «Зенит» настраиваться будем по-особенному», — приводит слова Чернова Sport24.

Футболист отметил, что команде нужно оба оставшихся матча сыграть с хорошим настроем, ведь в случае неудач «Спартак» может опуститься на третье место.

«Красно-белые» встретятся с «Крыльями Советов» (23 ноября) в рамках 5-го тура Фонбет Кубка России, а в заключительном туре проведут матч с «Зенитом» (27 ноября).