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Игрок «Спартака» Чернов: «На «Зенит» настраиваться будем по-особенному, это неудобный соперник»

19 Ноября 2022 • 18:37 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
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23.11 18:00

Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Зенитом».

«На «Зенит» будет настрой вне зависимости от того, какой очковой разрыв. Это всегда неудобный соперник. На «Зенит» настраиваться будем по-особенному», — приводит слова Чернова Sport24.

Футболист отметил, что команде нужно оба оставшихся матча сыграть с хорошим настроем, ведь в случае неудач «Спартак» может опуститься на третье место.

«Красно-белые» встретятся с «Крыльями Советов» (23 ноября) в рамках 5-го тура Фонбет Кубка России, а в заключительном туре проведут матч с «Зенитом» (27 ноября).

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Крылья Советов Никита Чернов
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