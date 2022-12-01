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Кубок России

РФС лишил Кубок России звёзд: Лидеры «Спартака» и «Зенита» дисквалифицированы на 6 матчей

01 Декабря 2022 • 20:29 Комментировать (1)
Зенит
0:0
Спартак Москва
окончен после пенальти

В четверг стало известно, какое решение РФС вынес в отношении участников драки в матче между «Спартаком» и «Зенитом». Игроки обеих команд были дисквалифицированы на 6 матчей. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом.

На самом деле РФС по итогам драки между «Спартаком» и «Зенитом» стоял перед важной дилеммой. С одной стороны, есть регламент, где написаны нормы, размер дисквалификации, с другой – речь шла об игроках двух самых популярных российских клубов и двух сильнейших в этом сезоне, если смотреть на турнирную таблицу чемпионата страны. Учитывая, что РФС пытается сделать розыгрыш Кубка России максимально привлекательным, лишать себя звёзд первой величины – морально сложный шаг.

И всё же РФС пошёл по пути «закон суров, но это закон». По шесть матчей дисквалификации получили Александр Селихов, Александр Соболев, Шамар Николсон, Малком, Родригао и Вильмар Барриос.

При этом, что важно, дисквалификации оказались одинаковыми для игроков обеих команд. Накануне заседания КДК были подозрения, что спартаковцев могут наказать строже. Однако получилось равенство – равное количество футболистов, одинаковая дисквалификация. Причём дисквалифицированные игроки в любом случае смогут сыграть только в суперфинале этого сезона.

Тут скорее интересен подход РФС в целом. Организация не стала проявлять снисхождения к игрокам, хотя пытается сделать из Кубка страны статусное соревнование. В итоге же вне розыгрыша остаются игроки, которых можно было назвать лучшими по первой части сезона – Малком и Соболев. При этом есть вероятность, что оба футболиста пропустят ещё ряд матчей в следующем розыгрыше, если их клубы вылетят на ранних стадиях плей-офф. В верхней сетке плей-офф у «Спартака» может быть шесть матчей до решающего матча (по две игры на каждой стадии). «Зениту» в свою очередь надо пройти шесть этапов из одного матча. Кстати, если «Спартак» вылетит в нижнюю часть плей-офф, то это ускорит снятие дисквалификации.

Отдельный вопрос, почему в принципе не разбиралось поведение тех, кого не удалил главный арбитр матча Владимир Москалёв. Игоря Симутенкова или Куинси Промеса, например. Не подумайте, что это жажда крови, и так дисквалифицированных хватает. Просто интересен подход.

С точки зрения игроков, даже сложно сказать, на кого эти дисквалификации повлияют больше. С точки зрения «Спартака», потеря Селихова не страшна, так как в Кубке страны играет Александр Максименко. В то же время дисквалификация и Соболева, и Николсона – это проблема. На плей-офф «красно-белые» отсеются с молодым Мелёшиным и Бальде, который должен вернуться после своего отстранения. Этого может быть мало. Что касается питерцев, то и Малком, и Барриос – очень важные игроки. На первых стадиях нижней части плей-офф это вряд ли будет заметно, но позже может стать проблемой.

В целом же РФС чётко показал всем, что здесь никому не будут прощать нефутбольное поведение. В этом году нормой стали дисквалификации за слова, сказанные в подтрибунном помещении, и тому подобное. В этом смысле неудивительно, что за драку наказание получилось максимально строгим. Возможно, это и к лучшему. Футбол – точно не место для драк.

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит
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Комментарии (1)
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wertygaz
01 Декабря 2022 в 21:03
Странно что так много всем дали. Вполне хватило в пары игр. И так кубок не столь почетен, а теперь и лидеров обладателей кубка и чемпионов страны лишили игры. Вряд ли этим решением популярен станет кубок. Просто остальным клубам станет легче играть и выигрывать…
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