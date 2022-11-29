Канунников рассказал, как отказал «Спартаку», чтобы остаться в «Рубине»

Бывший нападающий сборной России Максим Канунников рассказал о сорвавшемся переходе в «Спартак» пять лет назад.

Напомним, что в тот момент форвард выступал за «Рубин». По словам Канунникова, он очень хотел поработать с тогдашним главным тренером казанской команды Курбаном Бердыевым, поэтому отказался от перехода в «Спартак».

«Я очень хотел поработать с Бикиевичем. Многие говорили, что с ним прибавляют, что он крутой стратег», — цитирует Канунникова «РБ Спорт».

Также футболист признался, что ему очень нравилось в Казани, и он не жалеет о сделанном выборе.

В общей сложности за «Рубин» Канунников провёл 108 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 14 результативных передач. Кроме того, ранее российский нападающий выступал за «Зенит», став в составе этой команды чемпионом России 2010 года.