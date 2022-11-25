​Широков считает, что «Зениту» будет сложно в матче со «Спартаком»

Известный в прошлом российский футболист Роман Широков поделился своими мыслями о кубковом матче между «Зенитом» и «Спартак».

«Думаю, что у «сине-бело-голубых» будут трудности в игре с «красно-белыми». Но здесь всё зависит от «Зенита», насколько он позволит «Спартаку» дать бой или нет», - высказался Широков, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

Матч шестого тура группового этапа Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» стартует 27 ноября в 16:00 по московскому времени. На текущий момент москвичи имеют в своём активе 12 очков, а питерцы – 9.

Отметим, что в первом круге групповой стадии «Спартак» разнёс «Зенит» со счётом 3:0.