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Кубок России

Мележиков: «Драку спровоцировал соперник»

27 Ноября 2022 • 20:42 Комментировать
Зенит
0:0
Спартак Москва
окончен после пенальти

Питерский «Зенит» переиграл в матче Фонбет Кубка России московский «Спартак», основное время матча завершилось вничью, а по пенальти подопечные Сергея Семака оказались лучше. Примечательным событием игры стала потасовка игроков «Зенита» и «Спартака». Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал драку, он считает, что ее спровоцировали действия питерских игроков.  

- С чего началось, честно говоря, не помню, нужно повтор посмотреть. Мне кажется, игрок «Зенита» спровоцировал, - цитирует слова Мележикова новостное агентство ТАСС.  

Напомним, что московский «Спартак» является действующим обладателем Фонбет Кубка России. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Евгений Мележиков
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