Мележиков: «Драку спровоцировал соперник»

Питерский «Зенит» переиграл в матче Фонбет Кубка России московский «Спартак», основное время матча завершилось вничью, а по пенальти подопечные Сергея Семака оказались лучше. Примечательным событием игры стала потасовка игроков «Зенита» и «Спартака». Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал драку, он считает, что ее спровоцировали действия питерских игроков.

- С чего началось, честно говоря, не помню, нужно повтор посмотреть. Мне кажется, игрок «Зенита» спровоцировал, - цитирует слова Мележикова новостное агентство ТАСС.

Напомним, что московский «Спартак» является действующим обладателем Фонбет Кубка России.