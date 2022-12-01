​Губерниев предположил, почему Промес избежал наказания

Экспертно-судейская комиссия РФС решила, что Куинси Промес должен был получить красную карточку в кубковой игре против «Зенита». При этом КДК никак не наказала нидерландского форварда «Спартака». Комментарий на этот счёт дал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
«Возможно, Промеса не наказали, потому что доказательств не нашли», - высказался Губерниев, давая комментарий для Metaratings.
Шестиматчевые дисквалификации для шести участников драки Губерниев назвал жестковатым, но справедливым решением. Комментатор считает, что столь строгое наказание снижает вероятность того, что такое повторится.
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