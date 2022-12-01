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Кубок России

​Губерниев предположил, почему Промес избежал наказания

01 Декабря 2022 • 18:37 Комментировать (1)
Зенит
0:0
Спартак Москва
окончен после пенальти

Экспертно-судейская комиссия РФС решила, что Куинси Промес должен был получить красную карточку в кубковой игре против «Зенита». При этом КДК никак не наказала нидерландского форварда «Спартака». Комментарий на этот счёт дал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Возможно, Промеса не наказали, потому что доказательств не нашли», - высказался Губерниев, давая комментарий для Metaratings.

Шестиматчевые дисквалификации для шести участников драки Губерниев назвал жестковатым, но справедливым решением. Комментатор считает, что столь строгое наказание снижает вероятность того, что такое повторится.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Губерниев Куинси Промес
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Комментарии (1)
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01 Декабря 2022 в 19:17
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