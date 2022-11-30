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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак рассказал о возможных трансферах «Зенита»

30 Ноября 2022 • 15:31 Комментировать
Зенит
0:0
Спартак Москва
окончен после пенальти

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможных трансферах петербургского клуба.

Специалист допустил, что предстоящей зимой «Зенит» усилится новыми игроками, однако отметил, что вероятность таких трансферов очень мала.

«Надо смотреть, если кто-то из игроков уйдёт. Мы, конечно, никого держать не будем, но нам тогда нужно будет подготовить замену тем футболистам, которые уйдут», — заявил Семак в интервью телеканалу «Россия 24».

После 17 туров нынешнего сезона РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Спартак» на шесть очков. Чемпионат России возобновится лишь весной следующего года. 5 марта «сине-бело-голубые» примут на своём поле «Пари НН».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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