Семак рассказал о возможных трансферах «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможных трансферах петербургского клуба.

Специалист допустил, что предстоящей зимой «Зенит» усилится новыми игроками, однако отметил, что вероятность таких трансферов очень мала.

«Надо смотреть, если кто-то из игроков уйдёт. Мы, конечно, никого держать не будем, но нам тогда нужно будет подготовить замену тем футболистам, которые уйдут», — заявил Семак в интервью телеканалу «Россия 24».

После 17 туров нынешнего сезона РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Спартак» на шесть очков. Чемпионат России возобновится лишь весной следующего года. 5 марта «сине-бело-голубые» примут на своём поле «Пари НН».