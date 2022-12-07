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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петржела: «Если Дзюба пропустит зимние сборы, то его можно будет списывать со счетов»

07 Декабря 2022 • 11:08 Комментировать
Зенит
0:0
Спартак Москва
окончен после пенальти

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о дальнейших перспективах экс-нападающего петербургской команды Артёма Дзюбы, который в данный момент находится без клуба.

По мнению чешского специалиста, если 34-летний футболист к зимним сборам не определится со своим новым местом работы, то на его карьере можно будет поставить крест.

«Если он пропустит зимние сборы, то его можно будет списывать со счетов. Проблемный ветеран никому не нужен», — приводит слова Петржелы Sport24.

Кроме того, тренер предположил, что Дзюба не хочет выступать в России. Именно поэтому, по мнению Петржелы, российский нападающий подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор» перед началом текущего сезона.

Напомним, в чемпионате Турции Дзюба успел провести всего четыре матча, отметившись в них одним забитым голом. В начале ноября он расторг соглашение с «Адана Демирспор», где к тому времени совсем перестал получать игровое время.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Властимил Петржела Артём Дзюба Адана Демирспор
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