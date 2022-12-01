Федун отреагировал на дисквалификацию игроков «Спартака» и «Зенита» за массовую драку

Экс-владелец московского «Спартака» Леонид Федун отреагировал на вердикт КДК РФС по массовой драке в матче Фонбет Кубка России между петербургским «Зенитом» и «красно-белыми» (0:0). Было принято решение дисквалифицировать шестерых игроков на шесть поединков турнира.

«Мое мнение таково: шесть - много, пять было бы достаточно», - цитирует Федуна «РИА Новости».

Длительную дисквалификацию получили игроки «Зенита» Малком, Родригао и Вильмар Барриос, а также представители «Спартака» Александр Соболев, Александр Селихов и Шамар Николсон.

Матч завершился победой питерцев в серии пенальти - 4:2.