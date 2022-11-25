Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

​На матче «Зенит» - «Спартак» заменили арбитра – известна причина

25 Ноября 2022 • 12:41 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1 1.57 X 4.70 2 5.10
27.11 16:00

В воскресенье в последнем туре групповой стадии Фонбет Кубка России сыграют «Зенит» и «Спартак». Матч должен был обслужить Сергей Карасёв, однако арбитр простудился. Его заменит Владимир Москалёв, о чём рассказывает пресс-служба Российского футбольного союза. В качества ВАР на игре отработает Алексей Сухой.

Матч «Зенит» - «Спартак» стартует 27 ноября в 16:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Спартак» лидирует в этой группе с 12 очками. Дальше идут «Крылья Советов» и «Зенит», набравшие по 9 баллов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Сергей Карасёв Владимир Москалёв
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Ноября
12:41 · Кубок России
​На матче «Зенит» - «Спартак» заменили арбитра – известна причина
24 Ноября
23:11 · Россия. Премьер-лига
Хлусевич: «Будто ножом по сердцу, очень хочется забить»
22:12 · Россия. Премьер-лига
Хлусевич - о «Спартаке»: «Запрет мата был — это правда»
20:25 · Россия. Премьер-лига
Агент Тюкавина: «У Кости сейчас мысли о том, чтобы нормально отыграть последний матч»
19:54 · Кубок России
​Семак рассказал, кто точно не сыграет со «Спартаком»
19:49 · Кубок России
​Семак высказался о матче со «Спартаком»
16:33 · Россия. Премьер-лига
Агент сообщил о возвращении Барриоса в «Зенит»
16:19 · Кубок России
Билялетдинов высказался о дебюте Галактионова на посту главного тренера «Локомотива»
16:06 · Кубок России
Петржела: «У «Спартака» нет никаких шансов против «Зенита» 5
14:53 · Россия. Премьер-лига
Агент нашёл положительный момент в травме Дивеева
14:12 · Кубок России
Назначен судья матча «Зенит» - «Спартак» в Фонбет Кубке России
13:57 · Кубок России
Кордоба: «Я хочу выиграть Кубок вместе с «Краснодаром»
13:13 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА сообщили о выздоровлении Дивеева и Кучаева
11:52 · Кубок России
Дуглас Сантос — о матче со «Спартаком»: «Мотивация очень высокая»
09:27 · Кубок России
Маслов рассказал о повреждении, которое он получил в концовке матча с «Крыльями Советов»
Все новости