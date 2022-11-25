​На матче «Зенит» - «Спартак» заменили арбитра – известна причина

В воскресенье в последнем туре групповой стадии Фонбет Кубка России сыграют «Зенит» и «Спартак». Матч должен был обслужить Сергей Карасёв, однако арбитр простудился. Его заменит Владимир Москалёв, о чём рассказывает пресс-служба Российского футбольного союза. В качества ВАР на игре отработает Алексей Сухой.

Матч «Зенит» - «Спартак» стартует 27 ноября в 16:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Спартак» лидирует в этой группе с 12 очками. Дальше идут «Крылья Советов» и «Зенит», набравшие по 9 баллов.