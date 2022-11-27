Соболев: «Не остаюсь в стороне, когда наших бьют»

Питерский «Зенит» переиграл в матче Фонбет Кубка России московский «Спартак», основное время матча завершилось вничью, а по пенальти подопечные Сергея Семака оказались лучше. Примечательным событием игры стала потасовка игроков «Зенита» и «Спартака». Нападающий «Спартака» Александр Соболев объяснил свое активное участие в произошедшем.

- Мы не начинали эту драку, но говоря за себя лично - если наших бьют, я в стороне не остаюсь, - цитирует слова Соболева новостное агентство ТАСС.

Напомним, что московский «Спартак» является действующим обладателем Фонбет Кубка России.