Бояринцев считает, что «Спартаку» будет сложно в матче с «Зенитом»

Российский тренер Денис Бояринцев поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура Фонбет Кубка России «Зенит» - «Спартак».

«Спартаку» в этой игре будет сложно. «Зенит», как мне кажется, включится по полной программе. Если «Спартак» на этот матч должным образом не настроится, то шансов на победу никаких не будет», — приводит слова Бояринцева «Матч ТВ».

Специалист отметил, что «красно-белым» нужно где-то найти свою мотивацию, хоть они и являются лидерами группы.

«Зенит» примет на своем поле «Спартак» 27 ноября, начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.