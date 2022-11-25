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Кубок России

Бояринцев считает, что «Спартаку» будет сложно в матче с «Зенитом»

25 Ноября 2022 • 20:57 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
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27.11 16:00

Российский тренер Денис Бояринцев поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура Фонбет Кубка России «Зенит» - «Спартак».

«Спартаку» в этой игре будет сложно. «Зенит», как мне кажется, включится по полной программе. Если «Спартак» на этот матч должным образом не настроится, то шансов на победу никаких не будет», — приводит слова Бояринцева «Матч ТВ».

Специалист отметил, что «красно-белым» нужно где-то найти свою мотивацию, хоть они и являются лидерами группы.  

«Зенит» примет на своем поле «Спартак» 27 ноября, начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Денис Бояринцев
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ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
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