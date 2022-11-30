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Кубок России

Семак: «Я как тренер «Зенита» буду защищать своих игроков»

30 Ноября 2022 • 17:14 Комментировать
Зенит
0:0
Спартак Москва
окончен после пенальти

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о недавнем инциденте во время игры «сине-бело-голубых» против «Спартака» в Фонбет Кубке России.

«Почему удалили Барриоса, но не удалили Промеса, мне до сих пор непонятно. Кто начал и кто закончил — у меня своё видение, у кого-то может быть другое. Я как тренер «Зенита» буду защищать своих игроков», — заявил специалист в эфире телеканала «Россия 24».

Также тренер рассказал, что внутри коллектива разбирательств на тему потасовки не было, раскритиковав решения арбитра, который не смог погасить возможные потасовки жёлтыми карточками.

Напомним, что «Зенит» обыграл «Спартак» в серии пенальти, заняв лишь третью строчку в группе Кубка. Клуб из Северной столицы продолжит поход за трофеем через Путь регионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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