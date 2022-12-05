Филипенко: «Спартак» в моей жизни никакого места не занимает»

Защитник «Урала» Егор Филипенко, ранее выступавший за московский «Спартак», поделился воспоминаниями о своей игре в составе «красно-белых».

Напомним, белорусский футболист защищал цвета «Спартака» в период с 2008 по 2012 год. В общей сложности в составе московской команды он провёл 22 матча, отметившись в них одним забитым голом.

«Какое место в моей жизни занимает «Спартак»? Если говорить про жизнь, то никакого места не занимает. Я играл там очень давно, причём не так хорошо, как хотелось бы», — приводит слова Филипенко «Матч ТВ».

После ухода из «Спартака» Филипенко выступал за белорусский БАТЭ, испанскую «Малагу», израильский «Маккаби», а также солигорский «Шахтёр», из которого он и перешёл в «Урал» в сентябре нынешнего года.

В текущем сезоне защитник провёл за команду из Екатеринбурга восемь матчей, забив в них один гол и отдав две результативные передачи.