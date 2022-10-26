Мостовой – о «Спартаке» 90-х: «Где вы там играли? Против кого? Против «Луча» из Владивостока?»

Бывший нападающий московского «Спартак» Александр Мостовой дал свою оценку выступлениям «красно-белых» в 1990-х годах.

«Я не понимаю, когда люди хвастаются — я шестикратный чемпион России. Какой России? Где вы там играли? Против кого? Против «Луча» из Владивостока? Там люди тренировались возле домов, где жили. Выходили из подъезда и шли тренироваться», - цитирует бывшего футболиста «Матч ТВ».

Мостовой не считает нужным сравнивать нынешнее доминирование петербургского «Зенита» в Российской Премьер-лиге и тогдашнее доминирование «Спартака» в чемпионате России.

Владивостокский «Луч» выступал в высшем дивизионе чемпионата страны на протяжении четырёх сезонов – в 1993, 2006, 2007 и 2008 годах. Первого апреля 2020 года было объявлено о прекращении выступлений команды в профессиональном футболе.

«Спартак» на сегодняшний день занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Зенита» на семь очков. Следующий очный матч между командами состоится в Санкт-Петербурге 18 ноября в рамках Фонбет Кубка России.