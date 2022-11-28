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Кубок России

Камоцци: «Драки на матче — это неприемлемо»

28 Ноября 2022 • 15:23 Комментировать
Зенит
0:0
Спартак Москва
окончен после пенальти

Советник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался по поводу драки в кубковом матче «Зенит» – «Спартак» (0:0, 4:2 пен).

Футбольный деятель назвал произошедшее одним из самых позорных событий, которое было им засвидетельствовано.

«Я надеюсь, что все участники этой уродливой сцены будут строго наказаны. Драки на матче — это неприемлемо», - цитирует Камоцци «Чемпионат».

Во время матча заключительного тура группового этапа Фонбет Кубка России между московским и петербургским клубами на футбольном поле произошла жёсткая стычка между игроками и тренерскими штабами обеих команд, в которой также принимали участие и судьи.

Дело не обошлось простыми толканиями – игроки били друг друга ногами и руками, в том числе по лицу.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит драка Франко Камоцци
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