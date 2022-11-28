Камоцци: «Драки на матче — это неприемлемо»

Советник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался по поводу драки в кубковом матче «Зенит» – «Спартак» (0:0, 4:2 пен).

Футбольный деятель назвал произошедшее одним из самых позорных событий, которое было им засвидетельствовано.

«Я надеюсь, что все участники этой уродливой сцены будут строго наказаны. Драки на матче — это неприемлемо», - цитирует Камоцци «Чемпионат».

Во время матча заключительного тура группового этапа Фонбет Кубка России между московским и петербургским клубами на футбольном поле произошла жёсткая стычка между игроками и тренерскими штабами обеих команд, в которой также принимали участие и судьи.

Дело не обошлось простыми толканиями – игроки били друг друга ногами и руками, в том числе по лицу.