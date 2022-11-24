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Кубок России

​Семак высказался о матче со «Спартаком»

24 Ноября 2022 • 19:49 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
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27.11 16:00

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался в преддверии кубкового матча против «Спартака».

Перед последним туром группового этапа ситуация в группе со «Спартаком» и «Зенитом» очень запутанная. На текущий момент «Спартак» имеет 12 очков, а «Крылья Советов» и «Зенит» - по 9. Две из этих команд отправятся в четвертьфинал по верхней сетке, а одна – по нижней.

«Что касается принципиальности, результат или разница [мячей], то главное - победа. Мы сделаем всё возможное, чтобы сыграть как можно лучше и победить. Дальше, насколько получится выиграть с крупным счётом, покажет игра. Задача номер один – победить», - высказался Семак, чьи слова приведены на сайте «Зенита».

Матч «Зенит» - «Спартак» в шестом туре группового этапа Фонбет Кубка России пройдёт в воскресенье, 27 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Сергей Семак
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ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
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