​Семак высказался о матче со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался в преддверии кубкового матча против «Спартака».

Перед последним туром группового этапа ситуация в группе со «Спартаком» и «Зенитом» очень запутанная. На текущий момент «Спартак» имеет 12 очков, а «Крылья Советов» и «Зенит» - по 9. Две из этих команд отправятся в четвертьфинал по верхней сетке, а одна – по нижней.

«Что касается принципиальности, результат или разница [мячей], то главное - победа. Мы сделаем всё возможное, чтобы сыграть как можно лучше и победить. Дальше, насколько получится выиграть с крупным счётом, покажет игра. Задача номер один – победить», - высказался Семак, чьи слова приведены на сайте «Зенита».

Матч «Зенит» - «Спартак» в шестом туре группового этапа Фонбет Кубка России пройдёт в воскресенье, 27 ноября.