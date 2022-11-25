Рианчо: Абаскаль знает, как побеждать «Зенит»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался в преддверии матча «красно-белых» с «Зенитом».

«Игры в Кубке всегда сложные и непредсказуемые, особенно перед зимним перерывом. Но Абаскаль уже доказал, что знает, как обыгрывать «Зенит», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

При этом специалист считает, что на выезде «Спартаку» будет сложнее повторить успешный результат прошлого матча. Помимо этого, экс-тренер столичного клуба пожелал удачи «красно-белым» в матче с принципиальным соперником.

«Зенит» примет «Спартак» в рамках встречи шестого тура группового этапа Фонбет Кубка России, игра состоится 27 ноября в 16:00 по мск.