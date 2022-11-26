Радченко допустил, что «Спартак» способен обыграть «Зенит»

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко заявил, что будет смотреть матч 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России между «сине-бело-голубыми» и «Спартаком», несмотря на проходящий сейчас в Катаре чемпионат мира.

Эксперт не исключил победу «красно-белых» в предстоящей встрече, но также отметил, что «Зенит» захочет взять реванш за поражение в игре 3-го тура со счётом 0:3.

«Зенит» попытается выиграть. Команда знает, что нужно побеждать крупно, так что хозяева будут больше играть в атаку, рисковать», — приводит слова Радченко Metaratings.

Напомним, что на данный момент московская команда опережает петербуржцев в турнирной таблице группы B на три очка. Матч «Зенит» — «Спартак» состоится завтра, 27 ноября. Начало — в 16:00 по московскому времени.