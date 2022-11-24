​Семак рассказал, кто точно не сыграет со «Спартаком»

«Зенит» готовится к воскресному матчу Фонбет Кубка России против «Спартака». Главный тренер питерской команды Сергей Семак сказал несколько слов по поводу кадровой ситуации в команде.

«Те, кто точно не сыграют, - это Одоевский и Ловрен. Остальные готовятся. У кого-то проблемы есть, но вероятность того, что сыграют, достаточно высока», - высказался Семак, чьи слова приведены на официальном сайте «Зенита».

Матч «Зенит» - «Спартак» стартует 27 ноября в 16:00 по московскому времени. В первом круге московская команда победила на своём поле, причём крупно – со счётом 3:0.

Добавим, что «Спартак» является действующим обладателем кубка России.