Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Ekvador Эквадор 4 Gollandiya Нидерланды 4 Senegal Сенегал 3 Katar Катар 0
Группа B
Angliya Англия 4 Iran Иран 3 SShA США 2 Uels Уэльс 1
Группа C
Polsha Польша 4 Argentina Аргентина 3 Saudovskaya Araviya Саудовская Аравия 3 Meksika Мексика 1
Группа D
Franciya Франция 6 Avstraliya Австралия 3 Tunis Тунис 1 Daniya Дания 1
Группа E
Ispaniya Испания 3 Yaponiya Япония 3 Kosta-Rika Коста-Рика 3 Germaniya Германия 0
Группа F
Horvatiya Хорватия 4 Marokko Марокко 4 Belgiya Бельгия 3 Kanada Канада 0
Группа G
Braziliya Бразилия 3 Shveycariya Швейцария 3 Kamerun Камерун 0 Serbiya Сербия 0
Группа H
Portugaliya Португалия 3 Yujnaya Koreya Южная Корея 1 Urugvay Уругвай 1 Gana Гана 0
Кубок России

​Абаскаль: «Я осуждаю любое применение жестокости»

27 Ноября 2022 • 20:45 Комментировать
Зенит
0:0
Спартак Москва
окончен после пенальти

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не оценил массовую драку с участием своих футболистов и футболистов «Зенита», по итогам которой судья показал шесть красных карточек.

«Я осуждаю любое применение жестокости, включая футбол. Всегда буду против этого. Старался успокоить ребят, успокоить эту обстановку. Мы всегда должны быть примером, должны показать его в нашей новой встрече», - высказался Абаскаль, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Напомним, что «Спартак» проиграл «Зениту» по пенальти после нулевой ничьей по итогам 90 минут. Этот результат устроил «красно-белых» - набрав одно очко, команда сохранила первое место в своей группе Фонбет Кубка России.

«Спартак» является действующим обладателем кубка России.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Гильермо Абаскаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен после пенальти
Зенит Зенит
Спартак Москва Спартак Москва
0
0
1.60 4.60 5.00
Видео
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Факел Факел
1
0
1.41 4.90 7.80
Видео
Окончен
Локомотив Москва Локомотив Москва
Пари НН Пари НН
3
1
1.92 3.70 4.00
Видео
Окончен
Краснодар Краснодар
Химки Химки
4
1
1.39 5.00 8.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Ноября
22:38 · Кубок России
Изидор – о Галактионове: «Он очень требовательный и жёсткий»
22:07 · Кубок России
​Гендиректор «Зенита»: Промес, зачинщик драки, ушёл с поля безнаказанным 4
21:57 · Кубок России
​«Спартак» ждёт кубковая дуэль с ЦСКА, «Локомотивом» или «Ростовом»
20:53 · Кубок России
«Краснодар» занимает первое место в группе после крупной победы над «Химками»
20:49 · Кубок России
​Абаскаль: «Практически ничего не позволили создать «Зениту»
20:45 · Кубок России
​Абаскаль: «Я осуждаю любое применение жестокости»
20:42 · Кубок России
Мележиков: «Драку спровоцировал соперник»
20:36 · Кубок России
Соболев: «Не остаюсь в стороне, когда наших бьют» 3
20:29 · Кубок России
Джикия: «Главное - вышли из группы»
20:25 · Кубок России
Зиньковский назвал зачинщика потасовки 2
20:19 · Кубок России
​Участников драки в матче «Зенит» - «Спартак» могут дисквалифицировать на срок от 6 до 24 месяцев
20:15 · Кубок России
Булыкин: «Зениту» удалось уйти на паузу с хорошим настроением
19:33 · Кубок России
​Семак не понимает, почему не удалили Промеса
19:26 · Кубок России
​Федун отреагировал на массовую драку игроков «Зенита» и «Спартака»
19:21 · Кубок России
​«Наши парни прекрасны»: Салихова оценила драку в матче «Зенит» - «Спартак» 1
Все новости