​Абаскаль: «Я осуждаю любое применение жестокости»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не оценил массовую драку с участием своих футболистов и футболистов «Зенита», по итогам которой судья показал шесть красных карточек.

«Я осуждаю любое применение жестокости, включая футбол. Всегда буду против этого. Старался успокоить ребят, успокоить эту обстановку. Мы всегда должны быть примером, должны показать его в нашей новой встрече», - высказался Абаскаль, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Напомним, что «Спартак» проиграл «Зениту» по пенальти после нулевой ничьей по итогам 90 минут. Этот результат устроил «красно-белых» - набрав одно очко, команда сохранила первое место в своей группе Фонбет Кубка России.

«Спартак» является действующим обладателем кубка России.