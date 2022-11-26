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Кубок России

Кавазашвили: «Спартак» сможет обыграть «Зенит»

26 Ноября 2022 • 14:18 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
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27.11 16:00

Экс-голкипер сборной СССР поделился ожиданиями от предстоящего матча «Зенит» - «Спартак».

«Сергей Семак сказал, что им надо постараться забить «Спартаку» побольше мячей. Они не смогут этого сделать, и спартаковцы смогут просто обыграть «Зенит» на их поле. Это не сенсация», — приводит слова Кавазашвили «Матч ТВ». По мнению эксперта, эти две команды являются лучшими за всю историю России.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится завтра, 27 ноября, в рамках заключительного тура групповой стадии Фонбет Кубка России, стартовый свисток должен прозвучать в 16:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Сергей Семак Анзор Кавазашвили
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ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
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