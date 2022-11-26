Кавазашвили: «Спартак» сможет обыграть «Зенит»

Экс-голкипер сборной СССР поделился ожиданиями от предстоящего матча «Зенит» - «Спартак».

«Сергей Семак сказал, что им надо постараться забить «Спартаку» побольше мячей. Они не смогут этого сделать, и спартаковцы смогут просто обыграть «Зенит» на их поле. Это не сенсация», — приводит слова Кавазашвили «Матч ТВ». По мнению эксперта, эти две команды являются лучшими за всю историю России.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится завтра, 27 ноября, в рамках заключительного тура групповой стадии Фонбет Кубка России, стартовый свисток должен прозвучать в 16:00 по московскому времени.