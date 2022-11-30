Итальянский журналист рассказал, почему у Карреры не складывается тренерская карьера после ухода из «Спартака»

Итальянский журналист Танкреди Палмери поделился мнением о бывшем главном тренере «Спартака» Массимо Каррере, который привёл «красно-белых» к чемпионскому титулу РПЛ в 2017 году.

Палмери назвал Карреру тенью известного итальянского тренера Антонио Конте, а также предположил, почему его карьера так и не сложилась после ухода из «Спартака» в 2018 году.

«Почему у него не получается после «Спартака» — это очень хороший вопрос, но я думаю, что он просто не смог перестроиться и принять, что в России он работал в Лиге чемпионов, а потом всего этого лишился», — приводит слова Палмери «Чемпионат».

Напомним, что после работы в московской команде Каррера сначала принял греческий АЕК, а после чего возглавил итальянский «Бари». Однако ни в одном клубе специалист не смог задержаться более чем на год. Сейчас экс-тренер «Спартака» находится без работы.