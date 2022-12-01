В первый день зимы состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. Среди прочего, на заседании рассматривалась массовая драка игроков «Зенита» и «Спартака» - шесть игроков были дисквалифицированы на шесть кубковых матчей. Одним из таких игроков стал форвард московской команды Александр Соболев. Он посетил заседание КДК лично.

После заседания водитель автомобиля, в котором находился Соболев, грубо нарушил правила дорожного движения. Он перестроился из крайней правой полосы в среднюю посредством пересечения сплошной линии разметки.