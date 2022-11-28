По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», КДК РФС может дисквалифицировать участников драки в матче 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России «Зенит» — «Спартак» (0:0, 4:2 — пен) на четыре последующие игры. При этом на матчи РПЛ наказание не распространяется.

Напомним, что красные карточки за драку получили спартаковцы Александр Селихов, Александр Соболев и Шамар Николсон. Что касается петербургской команды, то наказаны были Малком, Родригао и Вильмар Барриос.

Несмотря на победу в этом матче, «Зенит» занял лишь третью строчку в турнирной таблице квартета B. «Спартак» же с 13 очками выиграл группу, опередив «Крылья Советов» на один балл.