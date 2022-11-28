Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Ekvador Эквадор 4 Gollandiya Нидерланды 4 Senegal Сенегал 3 Katar Катар 0
Группа B
Angliya Англия 4 Iran Иран 3 SShA США 2 Uels Уэльс 1
Группа C
Polsha Польша 4 Argentina Аргентина 3 Saudovskaya Araviya Саудовская Аравия 3 Meksika Мексика 1
Группа D
Franciya Франция 6 Avstraliya Австралия 3 Tunis Тунис 1 Daniya Дания 1
Группа E
Ispaniya Испания 4 Yaponiya Япония 3 Kosta-Rika Коста-Рика 3 Germaniya Германия 1
Группа F
Horvatiya Хорватия 4 Marokko Марокко 4 Belgiya Бельгия 3 Kanada Канада 0
Группа G
Braziliya Бразилия 3 Shveycariya Швейцария 3 Kamerun Камерун 0 Serbiya Сербия 0
Группа H
Portugaliya Португалия 3 Yujnaya Koreya Южная Корея 1 Urugvay Уругвай 1 Gana Гана 0
Кубок России

Участники драки в матче «Зенит» — «Спартак» могут быть дисквалифицированы на четыре кубковых игры эксклюзив

28 Ноября 2022 • 11:34 Комментировать
Зенит
0:0
Спартак Москва
окончен после пенальти

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», КДК РФС может дисквалифицировать участников драки в матче 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России «Зенит» — «Спартак» (0:0, 4:2 — пен) на четыре последующие игры. При этом на матчи РПЛ наказание не распространяется.

Напомним, что красные карточки за драку получили спартаковцы Александр Селихов, Александр Соболев и Шамар Николсон. Что касается петербургской команды, то наказаны были Малком, Родригао и Вильмар Барриос.

Несмотря на победу в этом матче, «Зенит» занял лишь третью строчку в турнирной таблице квартета B. «Спартак» же с 13 очками выиграл группу, опередив «Крылья Советов» на один балл. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Ноября
11:50 · Россия. Премьер-лига
Сторожук высказался о своей возможной отставке
11:10 · Россия. Премьер-лига
Карпукас рассказал, что нововведения Галактионова помогли «Локомотиву» одолеть «Пари НН»
10:52 · Кубок России
Ловрен – о драке в матче «Зенит» - «Спартак»: «На месте Родригао сделал бы то же самое» 1
10:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Личка: «Предложений от «Црвены Звезды» по Сычевому не поступало»
09:55 · Кубок России
Зарема - о победе «Зенита»: «Фиг с ними, с третьим местом их» 3
02:09 · Кубок России
Хазов: «Локомотив» меняется и меняется очень быстро
00:47 · Кубок России
Галактионов рассказал, где «Локомотив» проведёт зимние сборы
27 Ноября
22:38 · Кубок России
Изидор – о Галактионове: «Он очень требовательный и жёсткий»
22:07 · Кубок России
​Гендиректор «Зенита»: Промес, зачинщик драки, ушёл с поля безнаказанным 7
21:57 · Кубок России
​«Спартак» ждёт кубковая дуэль с ЦСКА, «Локомотивом» или «Ростовом»
20:53 · Кубок России
«Краснодар» занимает первое место в группе после крупной победы над «Химками»
20:49 · Кубок России
​Абаскаль: «Практически ничего не позволили создать «Зениту»
20:45 · Кубок России
​Абаскаль: «Я осуждаю любое применение жестокости»
20:42 · Кубок России
Мележиков: «Драку спровоцировал соперник»
20:36 · Кубок России
Соболев: «Не остаюсь в стороне, когда наших бьют» 3
Все новости